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Экс-игрок ПСЖ: Месси показывает всем, что можно развиваться и менять стиль игры даже в 35

Аргентинец удивляет тем, что в своем возрасте подстраивается под новые условия.
Сегодня, 15:14
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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Бывший футболист Барселоны и ПСЖ Людовик Жюли оценил адаптацию Лионеля Месси в парижском клубе.

"Я всегда понимал, что в первом сезоне ему будет сложно. Когда ты был королем мира в клубе и в одночасье оказываешься в новой стране и на другом чемпионате, это никогда не бывает легко. Даже если ты лучший игрок в мире.

Требуется время, чтобы привыкнуть к изменениям, и мы видели, что его первый год был сложным. Но я был убежден, что его второй сезон будет хорошим, потому что великие игроки всегда рефлексируют – вот что он сделал.

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Конечно, он уже не тот, что прежде, но уровень сохраняется. Лео все еще здесь, тот самый, который может изменить исход матча. Сейчас он больше ориентируется на последний пас и меньше на завершение атак. 

Он показывает всем, что можно развиваться и менять стиль игры даже в 35 лет. Он хороший пример для всех игроков, молодых и старых", – сказал Жюли интервью Le Parisien.

В текущем сезоне на счету Месси 4 гола и 8 ассистов в 8 матчах во всех турнирах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси
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