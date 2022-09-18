Удинезе добыл сенсационную победу над Интером
В воскресенье, 18 сентября, в рамках 7 тура Серии А Удинезе принимал Интер. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.
"Нерадзурри" первыми забили в данной встрече, однако уже через 17 минут клуб умудрился пропустить, после чего команда сильно сдала.
Несмотря на многочисленные атаки, Удинезе сумел парой контрвыпадов забить дважды и вырвать для себя победу.
После 7 туров Удинезе идет на первом месте с 16 очками, а Интер занимает 6 место, набрав 12 баллов.
Удинезе - Интер 3:1
Голы: Шкриниар (АГ), 22, Бийол, 85, Арслан, 90+3 - Барелла, 5
Удинезе: Сильвестри – Бекао, Бийол, Перез, Перейра (Эхизибуэ, 69), Удоги (Эбоссе, 80) – Ловрич (Арслан, 80), Волос, Макенго (Самарджич, 61) – Бето (Саксесс, 69), Делофеу.
Интер: Ханданович — Бастони (Димарко, 31), Ачерби (Де Врей, 79), Скриниар, Дармиан (Д'Амброзио, 67), Думфрис — Мхитарян (Гальярдини, 31), Брозович, Барелла — Мартинес, Джеко (Корреа, 77).
Предупреждения: Бекао, Перейра, Удоги, Дармиан, Мхитарян, Брозович, Бастони.