Арсенал без Зинченко уверенно обыграл Брентфорд

В воскресенье, 18 сентября, в рамках 8 тура чемпионата Англии Брентфорд принимал Арсенал. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

За лондонцев отметились Салиба, Жезус и Виейра. Уже к 49-й минуте "канониры" решили все вопросы касаемо победителя в данной встрече.

Отметим, украинский защитник Александр Зинченко пропускал этот матч из-за травмы.

После 8 туров Брентфорд идет на 9 месте с 9 очками, а Арсенал занимает первую строчку, набрав 18 баллов.

Брентфорд - Арсенал 0:3

Голы: Салиба, 17, Жезус, 28, Виейра, 49

Брентфорд: Рая - Гики, Айер, Ми, Генри - Янссон, Янельт (Оньека, 63), Йенсен (Баптист, 69) - Мбемо (Висса, 76), Дасилва (Дамсгорд, 63), Тони.

Арсенал: Рамсдейл — Тирни, Габриэл, Салиба, Уайт (Томиасу, 86) — Джака, Партей (Локонга, 78), Виейра (Нванери, 90+2) — Мартинелли (Нкетиа, 78), Сака (Маркиньош, 90) – Жезус.

Предупреждение: Джака, Жезус.