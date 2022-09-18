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Бывший тренер Динамо возглавил аутсайдера чемпионата Кипра

Александр Хацкевич стал наставником Кармиотиссы
Вчера, 22:49
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
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Экс-тренер киевского Динамо Александр Хацкевич обрел новое место работы.

Белорусский специалист возглавил Кармиотиссу из элитного дивизиона Кипра.

Детали соглашения между Хацкевичем и клубом на данный момент неизвестны.

Кармиотисса занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 4 очка в 4 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Динамо Киев Александр Хацкевич
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