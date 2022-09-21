Ювентус рассматривает возвращение Конте

Сегодня, 19:16

Сегодня, 19:16

Наставник Тоттенхэма может сменить в клубе Массимилиано Аллегри.

Ювентус может сменить главного тренера в ближайшее время.

Как сообщает Танкреди Пальмери, руководство клуба занялось поисками нового наставника.

В частности, на пост рулевого "зебр" может вернуться Антонио Конте, возглавляющий ныне Тоттенхэм.

Ювентус находится на восьмом месте в Серии А, набрав 9 очков в 8 турах

Напомним, Конте был главным тренером "старой синьоры" с 2011 по 2014 годы.