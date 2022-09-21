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Ювентус рассматривает возвращение Конте

Наставник Тоттенхэма может сменить в клубе Массимилиано Аллегри.
Сегодня, 19:16
Антонио Конте
Антонио Конте
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Ювентус может сменить главного тренера в ближайшее время.

Как сообщает Танкреди Пальмери, руководство клуба занялось поисками нового наставника.

В частности, на пост рулевого "зебр" может вернуться Антонио Конте, возглавляющий ныне Тоттенхэм.

Ювентус находится на восьмом месте в Серии А, набрав 9 очков в 8 турах

Напомним, Конте был главным тренером "старой синьоры" с 2011 по 2014 годы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ювентус Антонио Конте
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