Ювентус рассматривает возвращение Конте
Наставник Тоттенхэма может сменить в клубе Массимилиано Аллегри.
Сегодня, 19:16
Ювентус может сменить главного тренера в ближайшее время.
Как сообщает Танкреди Пальмери, руководство клуба занялось поисками нового наставника.
В частности, на пост рулевого "зебр" может вернуться Антонио Конте, возглавляющий ныне Тоттенхэм.
Ювентус находится на восьмом месте в Серии А, набрав 9 очков в 8 турах
Напомним, Конте был главным тренером "старой синьоры" с 2011 по 2014 годы.
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