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Роналдиньо - о лучшем игроке в истории: Месси? Сложный вопрос

Бразилец не отметил успех бывшего одноклубника.
Сегодня, 11:53
Роналдиньо / Getty Images
Роналдиньо / Getty Images
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Бывший вингер Барселоны и ПСЖ Роналдиньо не назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

"Месси – лучший игрок в истории? Хм… Сложный вопрос, ведь игроков так много. Я не люблю сравнивать. Пеле, Марадона... Каждый был лучшим в свое время", – сказал Роналдиньо в интервью As.

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Напомним, бразилец выступал с Месси вместе в Барселоне в период с 2004 по 2008 год.

В текущем сезоне на счету аргентинца 4 гола и 7 ассистов в 8 матчах Лиги 1.

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