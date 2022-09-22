Роналдиньо - о лучшем игроке в истории: Месси? Сложный вопрос
Бразилец не отметил успех бывшего одноклубника.
Бывший вингер Барселоны и ПСЖ Роналдиньо не назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
"Месси – лучший игрок в истории? Хм… Сложный вопрос, ведь игроков так много. Я не люблю сравнивать. Пеле, Марадона... Каждый был лучшим в свое время", – сказал Роналдиньо в интервью As.
Читайте также: Роналдиньо: Месси снова станет лучшим в мире
Напомним, бразилец выступал с Месси вместе в Барселоне в период с 2004 по 2008 год.
В текущем сезоне на счету аргентинца 4 гола и 7 ассистов в 8 матчах Лиги 1.