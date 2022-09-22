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Традиция соблюдена: Алькантара посетил один из главных праздников Германии

Испанец воспользовался паузой на международные игры.
Сегодня, 14:57
Тьяго Алькантара / Getty Images
Тьяго Алькантара / Getty Images
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Футболист сборной Испании и Ливерпуля Тьяго Алькантара отправился на отдых во время паузы на международные игры.

Испанский полузащитник вместе с возлюбленной прибыли в Мюнхен (Германия) на Октоберфест.

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"Всегда баварец. Мюнхен Октоберфест", - написал Алькантара, опубликовав фотографию с избранницей.

В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в четырех играх, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что футболисты Баварии традиционно посетили Октоберфест.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бавария Тьяго Алькантара
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