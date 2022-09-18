iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Все в сборе с бокалами пива в руках: Игроки Баварии традиционно посетили Октоберфест

Футболисты мюнхенского клуба не могли остаться в стороне от главного пивного фестиваля.
Сегодня, 21:02
Игроки Баварии посетили Октоберфест / Getty Images
Игроки Баварии посетили Октоберфест / Getty Images
0 0 0

Футболисты, тренеры и официальные представители Баварии вместе с семьями не изменили своей традиции и посетили Октоберфест в первую неделю главного в мире пивного фестиваля, который проходит в эти дни в Мюнхене.

Для многих игроков мюнхенского клуба это событие стало уже привычным, а новички, как Маттейс де Лигт, Райан Гравенбех, Садио Мане и Нуссаир Мазрауи, поучаствовали в подобном мероприятии впервые. Впрочем, сенегалец и марокканец из-за религиозных убеждений не смогли оценить главный атрибут фестиваля - игроки даже не позировали с бокалами пива на фото.

Несмотря на недавние заявления наставника Баварии Юлиана Нагельсманна о неуместности посещения Октоберфеста после неожиданного первого поражения в чемпионате Германии от Аугсбурга (0:1), футболисты и тренерский штаб присутствовали на фестивале, чтобы зарядиться позитивом перед перерывом на матчи сборных и будущими поединками.

Читай также: Аугсбург прервал рекордную серию Баварии в Бундеслиге

Представители мюнхенского клуба также уже привычно облачились в традиционные баварские костюмы.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что некоторые игроки Баварии недовольны критикой со стороны главного тренера Юлиана Нагельсманна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Октоберфест чемпионат Германии Бавария Мюнхен
0 0 0

Статьи по теме

Кан раскритиковал футболистов Баварии за плохой старт в чемпионате Кан раскритиковал футболистов Баварии за плохой старт в чемпионате
Унион вернулся на первое место в Бундеслиге благодаря победе над Вольфсбургом Унион вернулся на первое место в Бундеслиге благодаря победе над Вольфсбургом
"Главный клуб Европы?": Аугсбург эмоционально отреагировал на победу над Баварией "Главный клуб Европы?": Аугсбург эмоционально отреагировал на победу над Баварией
Бывший тренер Динамо возглавил аутсайдера чемпионата Кипра Бывший тренер Динамо возглавил аутсайдера чемпионата Кипра
Помочь журналистам

Видео

Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя
Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа22:49
Бывший тренер Динамо возглавил аутсайдера чемпионата Кипра
Лига наций22:34
Стало известно, кто рассудит Шотландию и Украину в матче Лиги наций
Европа22:01
Экс-тренер Шахтера возглавил клуб из АПЛ
НБА21:55
Михайлюк согласовал контракт с Нью-Йорк Никс
Сборные21:42
Испания - Франция: видео онлайн-трансляции финала Евробаскета
Европа21:35
Cтандард разгромил Брюгге с Яремчуком и Соболем
Киберспорт21:15
Украинская команда с S1mple, SDY и Edward в составе проиграла в финале турнира легенд по CS:GO
Европа21:02
Все в сборе с бокалами пива в руках: Игроки Баварии традиционно посетили Октоберфест
Европа21:00
Аталанта с Малиновским победила Рому
Сборные20:16
Евробаскет-2022: Франция и Испания определят победителя турнира, Германия победила Польшу в матче за третье место
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK