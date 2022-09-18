Все в сборе с бокалами пива в руках: Игроки Баварии традиционно посетили Октоберфест

Футболисты мюнхенского клуба не могли остаться в стороне от главного пивного фестиваля.

Футболисты, тренеры и официальные представители Баварии вместе с семьями не изменили своей традиции и посетили Октоберфест в первую неделю главного в мире пивного фестиваля, который проходит в эти дни в Мюнхене.

Для многих игроков мюнхенского клуба это событие стало уже привычным, а новички, как Маттейс де Лигт, Райан Гравенбех, Садио Мане и Нуссаир Мазрауи, поучаствовали в подобном мероприятии впервые. Впрочем, сенегалец и марокканец из-за религиозных убеждений не смогли оценить главный атрибут фестиваля - игроки даже не позировали с бокалами пива на фото.

Несмотря на недавние заявления наставника Баварии Юлиана Нагельсманна о неуместности посещения Октоберфеста после неожиданного первого поражения в чемпионате Германии от Аугсбурга (0:1), футболисты и тренерский штаб присутствовали на фестивале, чтобы зарядиться позитивом перед перерывом на матчи сборных и будущими поединками.

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Представители мюнхенского клуба также уже привычно облачились в традиционные баварские костюмы.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что некоторые игроки Баварии недовольны критикой со стороны главного тренера Юлиана Нагельсманна.