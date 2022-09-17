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Бавария сенсационно уступила Аугсбургу

После трех ничейных результатов в чемпионате подряд мюнхенцы выдали очередное невыразительное выступление.
Сегодня, 18:22
Аугсбург - Бавария / Getty Images
Аугсбург - Бавария / Getty Images
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В субботу, 17 сентября, состоялся матч седьмого тура немецкой Бундеслиги между Аугсбургом и Баварией. Встреча неожиданно завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол игры был забит в середине второй половины усилиями Мергима Бериши. Несмотря на имевшиеся моменты, команда Юлиана Нагельсманна так и не смогла отыграться, потерпев первое поражение в сезоне.

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Эта неудача откинула "ротен" на четвертое место таблицы, откуда они могут упасть еще ниже по итогам тура. Аугсбург же поднялся на 10-е место, имея в активе теперь 9 очков.

Аугсбург - Бавария 1:0
Гол: Бериша, 59.

Аугсбург: Гикевич - Гумни, Бауэр, Гауэлеу, Ягу (Варгас, 75) - Груэсо, Реджбечай, Хан, Нидерлехнер (Йенсен, 75), Демирович (Педерсен, 67) - Бериша (Петков, 90+4).

Бавария: Нойер - Мазрауи (Гнабри, 62), Упамекано, Де Лигт, Дэвис - Киммих, Горецка (Забитцер, 69), Мюллер, Мусиала (Станишич, 78), Сане - Мане (Чупо-Мотинг, 78).

Предупреждения: Бериша, Хан, Гауэлеу - Мане.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бундеслига аугсбург Бавария Мюнхен
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