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Футбол

Венгер верит в победу Арсенала в АПЛ

Француз не сомневается в успехе бывшего клуба.
Вчера, 22:49
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images
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Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер высказался о шансах лондонского клуба на победу в АПЛ.

"Я бы сказал, что у них есть хорошие шансы в этом сезоне. Не вижу никакой супердоминирующей команды в лиге. Считаю, что в этом сезоне у них есть хорошая возможность.

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Конечно, этот сезон немного особенный, потому что есть чемпионат мира осенью. Неизвестно, как это повлияет на игроков и команды. Но в целом я считаю, что у нас есть хорошая возможность, – сказал Венгер в интервью TEAMtalk.

Напомним, после 7 туров АПЛ Арсенал занимает первое место, набрав 18 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Арсен Венгер
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