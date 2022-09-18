iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Футболист Арсенала установил рекорд в истории чемпионатов Англии

Итан Нванери стал самым молодым игроком, выходившим на поле в АПЛ.
Сегодня, 16:25
Итан Нванери
Итан Нванери
0 0 0

В матче 8 тура АПЛ между Брентфордом и Арсеналом произошло знаменательное событие. 

На 90+1 минуте коуч "канониров" Микель Артета выпустил на поле Итана Нванери вместо Фабиу Виейры.

Таким образом, английский хавбек стал самым молодым футболистом, появлившимся на поле в истории чемпионатов Англии.

Читай также: Арсенал без Зинченко уверенно обыграл Брентфорд

Нванери дебютировал в элитном английском дивизионе в возрасте 15 лет и 181 дня.

Ранее рекорд принадлежал экс-игроку Фулхэма, а ныне полузащитнику Ливерпуля Харви Эллиотту, который дебютировал в АПЛ в возрасте 16 лет и 30 дней.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол рекорд АПЛ Арсенал Лондон
0 0 0

Статьи по теме

Монца в матче с Ювентусом добыла первую победу в истории клуба в Серии А Монца в матче с Ювентусом добыла первую победу в истории клуба в Серии А
После Шахтера: Селтик впервые в сезоне проиграл в чемпионате Шотландии После Шахтера: Селтик впервые в сезоне проиграл в чемпионате Шотландии
Защитник Ниццы получил самую быструю красную в новейшей истории чемпионатов Франции Защитник Ниццы получил самую быструю красную в новейшей истории чемпионатов Франции
Арсенал без Зинченко уверенно обыграл Брентфорд Арсенал без Зинченко уверенно обыграл Брентфорд
Помочь журналистам

Видео

Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя
Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа18:00
Монца в матче с Ювентусом добыла первую победу в истории клуба в Серии А
Бокс17:44
Альваресу сделают операцию после боя с Головкиным
Европа17:10
После Шахтера: Селтик впервые в сезоне проиграл в чемпионате Шотландии
Бокс16:55
Менеджер Уайлдера заявил, что Деонтей готов провести бой с Усиком
Европа16:42
Защитник Ниццы получил самую быструю красную в новейшей истории чемпионатов Франции
Бокс16:31
Бокс: расписание боев
Европа16:25
Футболист Арсенала установил рекорд в истории чемпионатов Англии
Европа16:19
Генеральный директор Баварии высказался о будущем Нагельсманна в клубе
Европа15:58
Арсенал без Зинченко уверенно обыграл Брентфорд
Европа15:33
Удинезе добыл сенсационную победу над Интером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK