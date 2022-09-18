Футболист Арсенала установил рекорд в истории чемпионатов Англии

Итан Нванери стал самым молодым игроком, выходившим на поле в АПЛ.

В матче 8 тура АПЛ между Брентфордом и Арсеналом произошло знаменательное событие.

На 90+1 минуте коуч "канониров" Микель Артета выпустил на поле Итана Нванери вместо Фабиу Виейры.

Таким образом, английский хавбек стал самым молодым футболистом, появлившимся на поле в истории чемпионатов Англии.

Читай также: Арсенал без Зинченко уверенно обыграл Брентфорд

Нванери дебютировал в элитном английском дивизионе в возрасте 15 лет и 181 дня.

Ранее рекорд принадлежал экс-игроку Фулхэма, а ныне полузащитнику Ливерпуля Харви Эллиотту, который дебютировал в АПЛ в возрасте 16 лет и 30 дней.