Футболист Арсенала установил рекорд в истории чемпионатов Англии
Итан Нванери стал самым молодым игроком, выходившим на поле в АПЛ.
В матче 8 тура АПЛ между Брентфордом и Арсеналом произошло знаменательное событие.
На 90+1 минуте коуч "канониров" Микель Артета выпустил на поле Итана Нванери вместо Фабиу Виейры.
Таким образом, английский хавбек стал самым молодым футболистом, появлившимся на поле в истории чемпионатов Англии.
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Нванери дебютировал в элитном английском дивизионе в возрасте 15 лет и 181 дня.
Ранее рекорд принадлежал экс-игроку Фулхэма, а ныне полузащитнику Ливерпуля Харви Эллиотту, который дебютировал в АПЛ в возрасте 16 лет и 30 дней.