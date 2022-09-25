Джованни Симеоне: Меня не вызвали в сборную Аргентины, хотя я забил 17 голов в Серии А

Аргентинец хочет попасть на главный турнир в своей карьере.

Форвард Наполи Джованни Симеоне разочарован тем, что не вызван в сборную Аргентины.

"Я бы хотел попасть в состав сборной Аргентины на чемпионат мира, но меня никогда не вызывали, несмотря на то, что я забил 17 мячей в Серии А.

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Надеюсь, однажды для меня найдется место", – сказал Симеоне в интервью Il Mattino.

В текущем сезоне на счету 27-летнего аргентинца 1 гол в 4 матчах Серии А.