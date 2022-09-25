iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Джованни Симеоне: Меня не вызвали в сборную Аргентины, хотя я забил 17 голов в Серии А

Аргентинец хочет попасть на главный турнир в своей карьере.
Сегодня, 17:21
Джованни Симеоне / Getty Images
Джованни Симеоне / Getty Images
0 0 0

Форвард Наполи Джованни Симеоне разочарован тем, что не вызван в сборную Аргентины.

"Я бы хотел попасть в состав сборной Аргентины на чемпионат мира, но меня никогда не вызывали, несмотря на то, что я забил 17 мячей в Серии А.

Читайте также: Руководство Атлетико определилось с судьбой Симеоне

Надеюсь, однажды для меня найдется место", – сказал Симеоне в интервью Il Mattino.

В текущем сезоне на счету 27-летнего аргентинца 1 гол в 4 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи сборная Аргентины Джованни Симеоне
0 0 0

Статьи по теме

Дзанетти: Месси не нужно выигрывать ЧМ, чтобы называться великим Дзанетти: Месси не нужно выигрывать ЧМ, чтобы называться великим
Знаменитый македонский нападающий объявил о завершении карьеры Знаменитый македонский нападающий объявил о завершении карьеры
Милан - Наполи 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии Милан - Наполи 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Наполи нанес Милану первое поражение в чемпионате Наполи нанес Милану первое поражение в чемпионате
Помочь журналистам

Видео

Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча
Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис17:57
Кубок Лэйвера-2022: расписание и результаты матчей (Европа - Мир 8:10)
Европа17:52
Эвра: С покупкой Холанда у Ман Сити нет оправданий попраниям в Лиге чемпионов
Формула 117:41
Спортивный директор Ф1 рассказал, в чем разница между Максом Ферстаппеном и Миком Шумахером
Европа17:21
Джованни Симеоне: Меня не вызвали в сборную Аргентины, хотя я забил 17 голов в Серии А
17:13
Женский чемпионат мира-2022 по баскетболу: расписание и результаты матчей
Украина16:26
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Футбол16:04
Львов вырвал победу у Миная в перенесенном матче первого тура УПЛ
Европа15:45
Игнатенко: На Шотландию настраиваемся серьезно
Лига наций15:24
Украина - Шотландия: прогноз на матч Лиги наций
Олимпийские виды14:50
Кипчоге выиграл Берлинский марафон, установив новый мировой рекорд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK