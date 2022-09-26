Месси назвал главную задачу ПСЖ на сезон

Аргентинец рассчитывает, что клуб исполнит свою мечту.

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси назвал главную задачу французского клуба на сезон.

По словам футболиста, он рассчитывает, что ПСЖ сможет выиграть Лигу чемпионов.

"Наша цель - победа в Лиге чемпионов. Все знают об этом... ПСЖ уже давно хочет выиграть Лигу чемпионов".

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"Вылет в прошлом сезоне был очень болезненным из-за того, в каком стиле это произошло. Мы провели два отличных матча против Реала и уступили из-за небольших деталей", - приводит слова аргентинца Olé со ссылкой на TUDN.

В текущем сезоне ПСЖ одержал две победы на групповом этапе Лиги чемпионов: над Ювентусом (2:1) и Маккаби Хайфа (3:1).

Ранее стали известны условия, при которых Месси может вернуться в Барселону.