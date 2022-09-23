Президент ПСЖ: Суперлиги нет и никогда не будет
Глава парижского клуба не верит в создание нового проекта.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался о Суперлиге.
"Команды, которые хотят создать Европейскую Суперлигу, участвуют в турнирах УЕФА и празднуют свой успех там. Все хорошо.
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Сейчас нет такой вещи, как Суперлига, и никогда не будет", – сказал Аль-Хелайфи в интервью Sözcü.
Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Однако спустя два дня турнир покинули несколько команд, и проект был приостановлен.