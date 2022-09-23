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Президент ПСЖ: Суперлиги нет и никогда не будет

Глава парижского клуба не верит в создание нового проекта.
Сегодня, 18:21
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images
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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался о Суперлиге.

"Команды, которые хотят создать Европейскую Суперлигу, участвуют в турнирах УЕФА и празднуют свой успех там. Все хорошо.

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Сейчас нет такой вещи, как Суперлига, и никогда не будет", – сказал Аль-Хелайфи в интервью Sözcü.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Однако спустя два дня турнир покинули несколько команд, и проект был приостановлен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи
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