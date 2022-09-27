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Неймар намерен побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

Бразилец поставил себе высокую планку.
Сегодня, 18:49
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images
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Нападающий ПСЖ Неймар заявил о желании побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии. 

Напомним, на счету легенды "селесао" 77 мячей за национальную команду, в то время как Неймар забил 74 гола.

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"Дай Бог… Я надеюсь обойти его. Я поговорю об этом со своими партнерами по команде и попрошу их помочь мне забивать, чтобы я наконец-то смог добиться этого", – сказал Неймар в интервью Téléfoot.

В текущем сезоне на счету бразильца 8 голов и 7 ассистов в 8 матчах Лиги 1.

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