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Экс-игрок Манчестер Сити объявил о завершении карьеры

Футболист решил повесить бутсы на гвоздь в 32-летнем возрасте.
Вчера, 20:51
Фабиан Делф / Getty Images
Фабиан Делф / Getty Images
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Бывший полузащитник Манчестер Сити Фабиан Делф объявил о своем уходе из футбола, сообщает Manchester Evening News.

32-летний футболист провел на Этихаде четыре года с 2015 по 2019 год, за это время он помог "горожанам" завоевать два титула Премьер-лиги.

Он также представлял Лидс, Астон Виллу и Эвертон, приняв участие в 20 матчах за сборную Англии, также выступив на чемпионате мира 2018 года.

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Его последней командой был Эвертон, но он остался без команды по окончанию прошлого сезона, сыграв всего 11 раз.

Делф провел три сезона на Гудисон Парк после перехода в клуб в 2019 году из Сити, сыграв за это время 41 матч во всех соревнованиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Манчестер Сити АПЛ Фабиан Делф
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