Канте приступил к тренировкам с Челси
Француз оправился после травмы.
Хавбек Челси Нголо Канте приступил к тренировкам с командой. Об этом клуб сообщает в соцсетях.
Француз восстановился от травмы задней поверхности бедра, полученной в матче с Тоттенхэмом 14 августа (2:2). Из-за этого повреждения француз пропустил 6 матчей лондонской команды.
Напомним, следующий матч Челси проведет 1 октября против Кристал Пэлас.
В текущем сезоне на счету 31-летнего француза 2 матча в рамках АПЛ.
Ранее сообщалось, что Ювентус и ПСЖ поспорят за подписание Канте.