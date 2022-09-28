Канте приступил к тренировкам с Челси

Хавбек Челси Нголо Канте приступил к тренировкам с командой. Об этом клуб сообщает в соцсетях.

Француз восстановился от травмы задней поверхности бедра, полученной в матче с Тоттенхэмом 14 августа (2:2). Из-за этого повреждения француз пропустил 6 матчей лондонской команды.

Напомним, следующий матч Челси проведет 1 октября против Кристал Пэлас.

В текущем сезоне на счету 31-летнего француза 2 матча в рамках АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ювентус и ПСЖ поспорят за подписание Канте.