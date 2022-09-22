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Ювентус и ПСЖ поспорят за подписание Канте

Француз может летом сменить клубную прописку.
Сегодня, 16:30
Нголо Канте / Getty Images
Нголо Канте / Getty Images
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Хабвек Челси Нголо Канте интересен Ювентусу и ПСЖ. Об этом сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

На данный момент интерес итальянского клуба к 31-летнему французу не вышел на продвинутый уровень. Многие клубы, включая ПСЖ, следят за ходом переговоров Канте и Челси о новом контракте.

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Претенденты на Канте знают, что назначение Грэма Поттера на пост тренера Челси может серьезно повлиять на ситуацию, так как сам тренер хотел бы сохранить игрока в своей обойме.

Отметим, Канте является одним из самых высокооплачиваемых игроков Челси. Повлиять на переговоры по контракту может возможная покупка нового полузащитника.

В текущем сезоне на счету француза 2 матча в рамках АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ювентус ПСЖ Нголо Канте
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