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Футбол

Атлетико может зимой подписать Пике

Симеоне нуждается в усилении обороны.
Сегодня, 17:19
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images
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Защитник Барселоны Жерар Пике может перейти в Атлетико. Об этом сообщает издание Ok Diario.

Мадридский клуб может попытаться подписать 35-летнего испанца в зимнее трансферное окно. Главный тренер Атлетико Диего Симеоне хочет усилить оборону, так как он разочарован игрой своих центрбеков.

Кроме того, в мадридском клубе считают, что Пике сможет продолжить выступать на высшем уровне и стать новым лидером обороны.

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Сам футболист также заинтересован в данном трансфере, так как у него весьма напряженные отношения с главным тренером Барселоны Хави.

Напомним, действующий контракт Пике с каталонским клубом рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне на счету испанца всего 1 матч в рамках Ла Лиги.

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