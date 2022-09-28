Атлетико может зимой подписать Пике
Защитник Барселоны Жерар Пике может перейти в Атлетико. Об этом сообщает издание Ok Diario.
Мадридский клуб может попытаться подписать 35-летнего испанца в зимнее трансферное окно. Главный тренер Атлетико Диего Симеоне хочет усилить оборону, так как он разочарован игрой своих центрбеков.
Кроме того, в мадридском клубе считают, что Пике сможет продолжить выступать на высшем уровне и стать новым лидером обороны.
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Сам футболист также заинтересован в данном трансфере, так как у него весьма напряженные отношения с главным тренером Барселоны Хави.
Напомним, действующий контракт Пике с каталонским клубом рассчитан до 2024 года.
В текущем сезоне на счету испанца всего 1 матч в рамках Ла Лиги.