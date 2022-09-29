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Тренеру Вест Хэма дали пять матчей на исправление ситуации в чемпионате

Дэвиду Мойесу грозит увольнение из лондонского клуба.
Сегодня, 00:59
Дэвид Мойес / Getty Images
Дэвид Мойес / Getty Images
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Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес может быть уволен с занимаемой должности, если в ближайшее время не реабилитируется после провального старта сезона в английской Премьер-лиге.

Руководство лондонского клуба разочаровано нынешней ситуацией и результатами команды, которая на данный момент находится в зоне вылета.

Особенно боссов не радуют выступления "молотобойцев" на фоне серьезного усиления во время летнего трансферного окна, включая рекордное подписание в истории клуба в лице бразильского полузащитника Лукаса Пакета.

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Как утверждает The Telegraph, определяющими для будущего Мойеса на посту тренера Вест Хэма станут ближайшие пять матчей чемпионата, в которых лондонская команда встретится с Вулверхэмптоном, Фулхэмом, Саутгемптоном, Ливерпулем и Борнмутом.

Напомним, что в семи сыгранных матчах АПЛ Вест Хэм набрал всего четыре очка и сейчас занимает 18-е место в турнирной таблице.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Дэвид Мойес чемпионат Англии Английская Премьер-лига
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