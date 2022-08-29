Вест Хэм объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Вест Хэм сообщил о приобретении полузащитника Лиона и сборной Бразилии Лукаса Пакета.

Об этом "молотобойцы" объявили на своем официальном сайте.

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Бразильский хавбек заключил с лондонским клубом контракт на пять лет и будет выступать в своей новой команде под 11-м номером.

Вест Хэм не обнародовал стоимость перехода 25-летнего футболиста, но отметил, что это рекордный трансфер в истории клуба.

По информации СМИ, Пакета обойдется "молотобойцам" в 60 миллионов евро, учитывая бонусы. Лион получит 43 миллиона евро сразу, а еще 17 миллионов в виде различных дополнительных выплат.

Born in Brazil, but now East London is his home.



Bem-vindo, @LucasPaqueta97! 😍🇧🇷 pic.twitter.com/N5AaDQROPD — West Ham United (@WestHam) August 29, 2022

Напомним, что Пакета с 2020 года выступал за Лион, куда перешел из Милана. В составе французской команды бразильский полузащитник провел во всех турнирах 80 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.