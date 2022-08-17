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Вест Хэм объявил о подписании защитника ПСЖ

Керер пополнил ряды лондонского клуба.
Сегодня, 15:47
Тило Керер / Getty Images
Тило Керер / Getty Images
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Вест Хэм подписал центрбека ПСЖ Тило Керера. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.

25-летний немец подписал контракт на 4 года с возможностью продления еще на два сезона. Сумма трансфера составила около 10 млн фунтов + бонусы.

В минувшем сезоне на счету Керера 2 гола в 27 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал Интеру предложение по ключевому защитнику.

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