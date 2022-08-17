Вест Хэм объявил о подписании защитника ПСЖ

Вест Хэм подписал центрбека ПСЖ Тило Керера. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.

25-летний немец подписал контракт на 4 года с возможностью продления еще на два сезона. Сумма трансфера составила около 10 млн фунтов + бонусы.

Introducing summer signing number six... 🇩🇪⚒ pic.twitter.com/okVX305EzS — West Ham United (@WestHam) August 17, 2022

В минувшем сезоне на счету Керера 2 гола в 27 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал Интеру предложение по ключевому защитнику.