ПСЖ сделал Интеру предложение по ключевому защитнику

ПСЖ по-прежнему намерен купить защитника Интера Милана Шкриньяра. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Парижский клуб ведет переговоры с итальянскими о трансфере 27-летнего словака. На данный момент клубы не могут согласовать сумму выкупа, так как миланцы хотят получить 80 млн евро с учетом бонусов, в то время как ПСЖ готов заплатить менее 60 млн.

Напомним, контракт Шкриньяра с Интером рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету словака 1 матч в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм согласовал трансфер центрбека ПСЖ.