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ПСЖ сделал Интеру предложение по ключевому защитнику

Шкриньяр может пополнить ряды парижан.
Сегодня, 09:51
Милан Шкриньяр / Getty Images
Милан Шкриньяр / Getty Images
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ПСЖ по-прежнему намерен купить защитника Интера Милана Шкриньяра. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Парижский клуб ведет переговоры с итальянскими о трансфере 27-летнего словака. На данный момент клубы не могут согласовать сумму выкупа, так как миланцы хотят получить 80 млн евро с учетом бонусов, в то время как ПСЖ готов заплатить менее 60 млн. 

Напомним, контракт Шкриньяра с Интером рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету словака 1 матч в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм согласовал трансфер центрбека ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер ПСЖ Милан Шкриньяр
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