Вест Хэм согласовал трансфер центрбека ПСЖ

Вест Хэм продолжает свою деятельность на трансферном рынке. Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб договорился с французским ПСЖ о трансфере Тило Керера.

За 25-летнего центрального защитника "молотобойцы" заплатят 12 миллионов евро, к тому же парижане смогут рассчитывать на бонусы.

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Керер уже прибыл в Лондон, где вскоре пройдет медосмотр, после чего будут согласованы детали личного контракта. Вест Хэм надеется завершить сделку как можно скорее, чтобы немецкий игрок был доступен к игре квалификации Лиги конференций против датского Виборга.

Сообщается, что на футболиста также претендовала Севилья, которая нуждается в игроке данной позиции после продажи Жюля Кунде, однако сам Керер сделал свой выбор в пользу Вест Хэма.