iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вест Хэм согласовал трансфер центрбека ПСЖ

Команда Дэвида Мойеса выиграла у Севильи конкуренцию за игрока.
Вчера, 17:38
Тило Керер / Getty Images
Тило Керер / Getty Images
0 0 0

Вест Хэм продолжает свою деятельность на трансферном рынке. Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб договорился с французским ПСЖ о трансфере Тило Керера.

За 25-летнего центрального защитника "молотобойцы" заплатят 12 миллионов евро, к тому же парижане смогут рассчитывать на бонусы.

Читай также: Директор ПСЖ урегулировал конфликт между Неймаром и Мбаппе

Керер уже прибыл в Лондон, где вскоре пройдет медосмотр, после чего будут согласованы детали личного контракта. Вест Хэм надеется завершить сделку как можно скорее, чтобы немецкий игрок был доступен к игре квалификации Лиги конференций против датского Виборга.

Сообщается, что на футболиста также претендовала Севилья, которая нуждается в игроке данной позиции после продажи Жюля Кунде, однако сам Керер сделал свой выбор в пользу Вест Хэма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Вест Хэм ПСЖ тило керер
0 0 0

Статьи по теме

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Хавбек Бенфики: Динамо организованная команда, поэтому нам придется постараться Хавбек Бенфики: Динамо организованная команда, поэтому нам придется постараться
Бешикташ намерен заполучить хавбека Эвертона Миколенко Бешикташ намерен заполучить хавбека Эвертона Миколенко
Тренер Бенфики - о матче с Динамо: Ждем встречи с максимально мотивированным соперником Тренер Бенфики - о матче с Динамо: Ждем встречи с максимально мотивированным соперником
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Европа00:31
Хавбек Динамо - о матче с Бенфикой: Если мы выполним указания Луческу, то все будет хорошо
Лига Чемпионов00:01
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:36
Теннис23:36
Костюк победила на старте турнира серии WTA1000 в США
Европа23:10
Хавбек Бенфики: Динамо организованная команда, поэтому нам придется постараться
Европа22:45
Бешикташ намерен заполучить хавбека Эвертона Миколенко
Бокс22:16
Усик - Джошуа: запись онлайн-трансляции открытой тренировки
Европа22:13
Тренер Бенфики - о матче с Динамо: Ждем встречи с максимально мотивированным соперником
Европа21:43
Тоттенхэм может приобрести Малиновского - источник
Футбол21:20
Защитник Баварии перейдет в Севилью
Водные20:54
Евро по водным видам спорта: Украина удерживает второе место в медальном зачете
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK