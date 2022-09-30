ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может покинуть французский клуб по окончанию сезона, ведь у него истекает контракт.

Как сообщает El Larguero, руководство парижан уже предложило аргентинцу новое соглашение.

По информации источника, ПСЖ готов заключить с Месси однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон. По такому соглашению аргентинец будет получать около 30 миллионов евро.

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Стоит отметить, что в СМИ была информация, что 35-летний футболист не будет обсуждать новый контракт до чемпионата мира в Катаре.

В текущем сезоне Месси провел 11 игр за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил шесть голов и выполнил восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Неймар и Мбаппе заключили джентельменское соглашение ради ПСЖ.