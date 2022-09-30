ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта
Нападающий ПСЖ Лионель Месси может покинуть французский клуб по окончанию сезона, ведь у него истекает контракт.
Как сообщает El Larguero, руководство парижан уже предложило аргентинцу новое соглашение.
По информации источника, ПСЖ готов заключить с Месси однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон. По такому соглашению аргентинец будет получать около 30 миллионов евро.
Читай также: Гальтье: Не думаю, что в ПСЖ у Мбаппе меньше свободы, чем в сборной
Стоит отметить, что в СМИ была информация, что 35-летний футболист не будет обсуждать новый контракт до чемпионата мира в Катаре.
В текущем сезоне Месси провел 11 игр за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил шесть голов и выполнил восемь голевых передач.
Ранее сообщалось, что Неймар и Мбаппе заключили джентельменское соглашение ради ПСЖ.