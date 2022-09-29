Гальтье: Не думаю, что в ПСЖ у Мбаппе меньше свободы, чем в сборной

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье прокомментировал слова Килиана Мбаппе касаемо того, что в сборной Франции у него больше свободы на поле.

"Я не думаю, что у него меньше свободы в клубе. С Жиру в составе у него есть партнер, который открывает для него пространство. У нас нет игрока такого профиля, но Килиан умен и может действовать по-другому, когда Лео и Неймар дают ему пасы.

Анализ Килиана верен. Он работает в разных системах, выступая за клуб и сборную. Я обсудил наше нападение с президентом и Луишем Кампушем. Мы все были убеждены, что нам нужен четвертый игрок другого профиля, но мы его не подписали. Жаль, но так оно и есть.

Читайте также: Неймар и Мбаппе заключили джентельменское соглашение ради ПСЖ

Игровые отношения между Неймаром, Лео и Килианом отличаются от тех, которые у него сложились в сборной", – сказал Гальтье в интервью Sportsmax.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 7 голов в 7 матчах Лиги 1.