iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гальтье: Не думаю, что в ПСЖ у Мбаппе меньше свободы, чем в сборной

Наставник парижан высказался об игре главного таланта клуба.
Сегодня, 19:48
Кристоф Гальтье / Getty Images
Кристоф Гальтье / Getty Images
0 0 0

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье прокомментировал слова Килиана Мбаппе касаемо того, что в сборной Франции у него больше свободы на поле.

"Я не думаю, что у него меньше свободы в клубе. С Жиру в составе у него есть партнер, который открывает для него пространство. У нас нет игрока такого профиля, но Килиан умен и может действовать по-другому, когда Лео и Неймар дают ему пасы. 

Анализ Килиана верен. Он работает в разных системах, выступая за клуб и сборную. Я обсудил наше нападение с президентом и Луишем Кампушем. Мы все были убеждены, что нам нужен четвертый игрок другого профиля, но мы его не подписали. Жаль, но так оно и есть.

Читайте также: Неймар и Мбаппе заключили джентельменское соглашение ради ПСЖ

Игровые отношения между Неймаром, Лео и Килианом отличаются от тех, которые у него сложились в сборной", – сказал Гальтье в интервью Sportsmax.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 7 голов в 7 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе Кристоф Гальтье
0 0 0

Статьи по теме

Неймар и Мбаппе заключили джентельменское соглашение ради ПСЖ Неймар и Мбаппе заключили джентельменское соглашение ради ПСЖ
Матюиди: Мбаппе – наследник Месси и Роналду Матюиди: Мбаппе – наследник Месси и Роналду
Бывший футболист Реала раскритиковал Мбаппе за отказ от перехода в стан "сливочных" Бывший футболист Реала раскритиковал Мбаппе за отказ от перехода в стан "сливочных"
Барселона нашла замену Бускетсу в АПЛ Барселона нашла замену Бускетсу в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа22:18
Барселона нашла замену Бускетсу в АПЛ
Европа21:56
Погба прокомментировал свое возвращение в Ювентус
Евро-202421:33
Жеребьевка Евро-2024: онлайн-трансляция
Европа21:19
Основной полузащитник Арсенала перенесет операцию на воспаленном сухожилии
Европа20:55
Холанд: Я мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь
Бокс20:33
Бокс: расписание боев
Европа20:21
Вальверде признан игроком месяца в Ла Лиге
НБА19:59
Нэш - о Симмонсе: Мне все равно, сделает он хоть один бросок за Бруклин или нет
Европа19:48
Гальтье: Не думаю, что в ПСЖ у Мбаппе меньше свободы, чем в сборной
Формула 119:45
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK