Неймар и Мбаппе заключили джентельменское соглашение ради ПСЖ

После того, как Килиан Мбаппе отказался от перехода в Реал ради королевских условий в ПСЖ, отношения между ним и Неймаром заметно ухудшились. Летом многие СМИ заявляли о том, что бразилец будет продан по желанию новой главной звезды клуба.

Неймар так и не был продан, а отношения становились все напряженнее. Конфликт разгорелся из-за вопроса основного пенальтиста парижан. Позднее 30-летний бразилец был раздражен некоторыми решениями своего одноклубника на футбольном поле, а Мбаппе выражал недовольство всем, кто не отдавал на него передачу.

Как отмечает L’Équipe, Неймар уже устал от высокомерия 23-летнего француза. Но вместо эскалации конфликта, они решили заключить соглашение - футболисты намерены приглушить споры.

Сообщается, что оба игрока пришли к выводу, что их конфликт не должен становиться проблемой для ПСЖ, а потому они будут делать все, чтобы их отношения не влияли на клуб и его результаты негативным образом.

Напомним, что недавно Неймар отказался отвечать на вопрос журналиста о его отношениях с Мбаппе. По информации источника, он сделал это для того, чтобы не создать новые проблемы, а не из-за своей нелюбви к французу.