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Клопп: Де Дзерби делал невероятную работу в Шахтере

Наставник Ливерпуля высказался о новоиспеченном рулевом Брайтона в преддверии матча АПЛ.
Сегодня, 20:43
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images
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Главный тренер Ливерпуля поделился мыслями перед матчем 9 тура АПЛ с Брайтоном.

Специалист высказался о назначении на пост наставника "чаек" Роберто де Дзерби.

По словам немца, экс-рулевой Шахтера делал в стане "горняков" потрясающую работу.

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Де Дзерби делал невероятную работу в Сассуоло, а затем в Шахтере. Большинство людей помнят их игру против Реала, действительно хорошую игру – и это заслуга Де Дзерби. Он смелый тренер.

Я не знаю, насколько хорош его английский, и это может быть проблемой. Но, кроме того, его футбольные идеи подходят Брайтону. Впрочем, мы, вероятно, не знаем, чего ждать. Чего стоит старый Брайтон и чего новый? Единственное, что мы знаем, это то, что это действительно хорошая команда, и у них были хорошие результаты перед паузой", - заявил Клопп.

Матч между Ливерпулем и Брайтоном пройдет завтра, 1 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ливерпуль Юрген Клопп Брайтон Роберто де Дзерби
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