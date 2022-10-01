Нападающий Ювентуса может перейти в клуб из чемпионата Бразилии
Кайо Жорже имеет шанс отправиться в аренду на родине.
Форвард туринского Ювентуса Кайо Жорже может временно сменить клубную прописку.
Как сообщают бразильские СМИ, футболист может отправиться зимой в местный Фламенго на правах аренды.
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Таким образом, бразилец получит возможность иметь большее количество игрового времени.
В данный момент Кайо Жорже восстанавливается от повреждения, которое было получено в феврале этого года.