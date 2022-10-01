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Футбол

Нападающий Ювентуса может перейти в клуб из чемпионата Бразилии

Кайо Жорже имеет шанс отправиться в аренду на родине.
Сегодня, 14:24
Кайо Жорже
Кайо Жорже
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Форвард туринского Ювентуса Кайо Жорже может временно сменить клубную прописку.

Как сообщают бразильские СМИ, футболист может отправиться зимой в местный Фламенго на правах аренды.

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Таким образом, бразилец получит возможность иметь большее количество игрового времени.

В данный момент Кайо Жорже восстанавливается от повреждения, которое было получено в феврале этого года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ювентус бразилия Кайо Жорже
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