Нападающий Ювентуса может перейти в клуб из чемпионата Бразилии

Кайо Жорже имеет шанс отправиться в аренду на родине.

Форвард туринского Ювентуса Кайо Жорже может временно сменить клубную прописку.

Как сообщают бразильские СМИ, футболист может отправиться зимой в местный Фламенго на правах аренды.

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Таким образом, бразилец получит возможность иметь большее количество игрового времени.

В данный момент Кайо Жорже восстанавливается от повреждения, которое было получено в феврале этого года.