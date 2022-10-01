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Кейн установил рекорд АПЛ

Также англичанин достиг того, что особенно приятно для фанатов "шпор".
Сегодня, 15:14
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images
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В рамках девятого тура АПЛ Арсенал встречается с Тоттенхэмом.

На 30 минуте матча "шпоры" заработали 11-метровый удар.

К точке подошел англичанин Харри Кейн и отметился забитым мячем.

Таким образом, Кейн стал первым футболистом, который достиг отметки в сто забитых голов на выезде в рамках АПЛ.

Помимо этого, форвард обошел Дидье Дрогба по количеству голов в ворота Арсенала, став лучшим в истории по этому показателю.

На счету футболиста Тоттенхэма четырнадцать забитых мячей в поединках против "канониров".

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 1:1. В составе Арсенала отличился Томас Партей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол АПЛ Харри Кейн
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