Кейн установил рекорд АПЛ

Также англичанин достиг того, что особенно приятно для фанатов "шпор".

В рамках девятого тура АПЛ Арсенал встречается с Тоттенхэмом.

На 30 минуте матча "шпоры" заработали 11-метровый удар.

К точке подошел англичанин Харри Кейн и отметился забитым мячем.

Таким образом, Кейн стал первым футболистом, который достиг отметки в сто забитых голов на выезде в рамках АПЛ.

Помимо этого, форвард обошел Дидье Дрогба по количеству голов в ворота Арсенала, став лучшим в истории по этому показателю.

На счету футболиста Тоттенхэма четырнадцать забитых мячей в поединках против "канониров".

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 1:1. В составе Арсенала отличился Томас Партей.