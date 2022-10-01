Эвертон Миколенко оштрафован на 300 тысяч фунтов

Мерсисайдский Эвертон был оштрафован на 300 тысяч фунтов.

Как сообщает BBC, наказание "ириски" получили за поведение фанатов в матче против Кристал Пэлас в прошлом сезоне.

После финального свистка болельщики массово хлынули на футбольное поле, чтобы отпраздновать сохранение прописки в АПЛ.

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Ассоциация футбола Англии отметила, что поклонники Эвертона вели себя агрессивно и могли нанести кому-то ущерб.

Руководство клуба признало свою вину в том, что оно не смогло проконтроллировать поведение фанатов.