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Миколенко с Эвертоном на выезде с большим трудом обыграли Саутгемптон

Три очка не пахнут, а потому команда Фрэнка Лэмпарда осталась довольной результатом выездной игры чемпионата Англии.
Сегодня, 19:43
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images
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В суботу, 1 октября, на Сент-Мерис состоялся матч девятого тура АПЛ, в котором Саутгемптон принимал в гостях Эвертон. Встреча завершилась волевой победой "ирисок" со счетом 2:1.

Первый тайм прошел без голов, но вот старт второго подарил зрителям сразу три. Сначала Джо Арибо позволил хозяевам поля выйти вперед, после чего новичок Эвертона Конор Коуди сравнял счет. А всего через две минуты Дуайт МакНил подарил лидерство уже своей команде.

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После этого подопечные Фрэнка Лэмпарда полностью отдали инициативу "святым", которые все оставшееся время штурмовали ворота Джордана Пикфорда. Но у них ничего не вышло и команда Виталия Миколенко, который провел на поле все 90 минут, одержала тяжелую победу.

Это помогло Эвертону немного отойти от зоны вылета, поднявшись на одиннадцатое место, имея в активе десять очков.

Саутгемптон - Эвертон 1:2
Голы: Арибо  - Коуди, 52, МакНил, 54.

Саутгемптон: Базуну - Уокер-Питерс, Белла-Кочап, Чалета-Цар, Лариос (Перро, 60) - Уорд-Прауз, Мэйтленд-Найлз (Эдози, 67), С. Армстронг (Эльюнусси, 89), Арибо, Мара (А. Армстронг, 60) - Адамс.

Эвертон: Пикфорд - Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко - Онана (Дэвис, 74), Гуйе, Ивоби - МакНил (Гордон, 74), Мопе (Рондон, 89), Грэй (Дукуре, 90+1).

Предупреждения: Мэйтленд-Найлз, А. Армстронг - Гуйе.

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