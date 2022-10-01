Ливерпуль и Брайтон в невероятном матче не сумели выявить между собой сильнейшего

Мерсисайдский клуб сумел отыграться, проигрывая по ходу встречи в два мяча.

В субботу, 1 октября, в рамках 9 тура АПЛ Ливерпуль принимал Брайтон. Матч завершился победой вничью со счетом 3:3.

Первыми отметиться сумели гости. Вингер Леандро Троссард на 4-й минуте открыл счет голам, а на 18-й бельгиец сумел удвоить преимущество своей команды.

Ливерпуля данный расклад событий не устраивал, из-за чего клубу необходимо было срочно отыгрываться. Сначала дублем отметился Фирмино, а после Уэбстер срезал мяч в собственные ворота.

К 63-й минуте Ливерпуль повел в счете, поставив в затруднительное положение Брайтон. Троссард вновь спас клуб забитым голом, тем самым записав на свой счет хет-трик, и подарив ничью.

Ливерпуль - Брайтон 3:3

Голы: Фирмино, 33, 54, Уэбстер, 63 автогол - Троссард, 4, 18, 83

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас (Милнер, 59) - Хендерсон (Эллиотт, 59), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Карвалью (Диас, 46) - Нуньес, Фирмино (Диогу Жота, 75), Салах.

Брайтон: Санчес - Данк, Уэбстер, Велтман, Эступиньян (Лаллана, 76) - Лэмпти, Марч, Гросс (Митома, 65), Мак Аллистер - Кайседо, Уэлбек, Троссард.

Предупреждения: Эступиньян, Александер-Арнолд.