iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль и Брайтон в невероятном матче не сумели выявить между собой сильнейшего

Мерсисайдский клуб сумел отыграться, проигрывая по ходу встречи в два мяча.
Сегодня, 18:55
Ливерпуль - Брайтон / Getty Images
Ливерпуль - Брайтон / Getty Images
0 0 0

В субботу, 1 октября, в рамках 9 тура АПЛ Ливерпуль принимал Брайтон. Матч завершился победой вничью со счетом 3:3.

Первыми отметиться сумели гости. Вингер Леандро Троссард на 4-й минуте открыл счет голам, а на 18-й бельгиец сумел удвоить преимущество своей команды.

Ливерпуля данный расклад событий не устраивал, из-за чего клубу необходимо было срочно отыгрываться. Сначала дублем отметился Фирмино, а после Уэбстер срезал мяч в собственные ворота.

К 63-й минуте Ливерпуль повел в счете, поставив в затруднительное положение Брайтон. Троссард вновь спас клуб забитым голом, тем самым записав на свой счет хет-трик, и подарив ничью.

Ливерпуль - Брайтон 3:3

Голы: Фирмино, 33, 54, Уэбстер, 63 автогол - Троссард, 4, 18, 83

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас (Милнер, 59) - Хендерсон (Эллиотт, 59), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Карвалью (Диас, 46) - Нуньес, Фирмино (Диогу Жота, 75), Салах.

Брайтон: Санчес - Данк, Уэбстер, Велтман, Эступиньян (Лаллана, 76) - Лэмпти, Марч, Гросс (Митома, 65), Мак Аллистер - Кайседо, Уэлбек, Троссард.

Предупреждения: Эступиньян, Александер-Арнолд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Брайтон
0 0 0

Статьи по теме

Миколенко с Эвертоном на выезде с большим трудом обыграли Саутгемптон Миколенко с Эвертоном на выезде с большим трудом обыграли Саутгемптон
Челси добыл волевую победу над Кристал Пэлас Челси добыл волевую победу над Кристал Пэлас
Арсенал в большинстве одержал победу над Тоттенхэмом в северолондонском дерби Арсенал в большинстве одержал победу над Тоттенхэмом в северолондонском дерби
Кейн установил рекорд АПЛ Кейн установил рекорд АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа21:23
Севилья на своем поле уступила Атлетико
Формула 121:18
Хэмилтон: Сочувствую болельщикам, когда досрочно становится известным имя чемпиона
Европа20:55
Рома в непростом матче одолела Интер
Украина20:40
Шахтер вышел на матч с Металлистом в футболках с портретом защитника Азовстали
Украина20:24
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
НБА20:13
Гриффин присоединился к Бостону в рамках однолетнего контракта
Европа19:52
Наполи - Торино 3:1 Видео голов и обзор матча
Европа19:43
Миколенко с Эвертоном на выезде с большим трудом обыграли Саутгемптон
Европа19:27
Челси добыл волевую победу над Кристал Пэлас
Украина19:12
Второй хет-трик Сикана за неделю позволил Шахтеру уничтожить Металлист
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK