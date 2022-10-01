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Рома в непростом матче одолела Интер

Римский клуб добыл волевую победу над "нерадзурри".
Сегодня, 20:55
Интер - Рома / Getty Images
Интер - Рома / Getty Images
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В субботу, 1 октября, в рамках 8 тура Серии А Интер принимал Рому. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

На гол Димарко римляне смогли ответить забитыми мячами Дибалы и Смоллинга, тем самым принеся своей команде три балла.

Отметим, главный тренер "волков" Жозе Моуринью пропускал данную встречу из-за дисквалификации.

После 8 туров Интер идет на 7 месте с 12 очками, а Рома занимает 4 строчку, набрав 16 баллов.

Интер - Рома 1:2

Голы: Димарко, 30 - Дибала, 39, Смоллинг, 75

Интер: Ханданович - Думфрис (Белланова, 81), Ачерби, Шкриньяр, Бастони (Гозенс, 81), Димарко (Карбони, 88) - Чалханоглу (Корреа, 77), Барелла, Аслани (Мхитарян, 77) - Джеко, Мартинес.

Рома: Руй Патрисиу - Челик, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола - Матич, Кристанте, Дзаньоло (Белотти, 86), Пеллегрини (Камара, 81) - Дибала (Абрахам, 58).

Предупреждения: Дзаньоло, Манчини, Смоллинг, Аслани, Корреа, Гозенс, Барелла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома интер Серия А
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