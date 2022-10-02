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Тер Штеген продлил свою сухую серию до 534 минут

Немецкий страж ворот пропустил лишь один мяч в новом сезоне.
Сегодня, 10:58
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
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Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген не пропустил в матче чемпионата Испании с Мальоркой (1:0).

Немец продлил свою сухую серию в Ла Лиге до 534 минут. Всего в текущем турнире футболист провел 6 из 7 игр на ноль.

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Последний раз тер Штеген пропускал в Ла Лиге 21 августа в матче с Реал Сосьедадом (4:1).

Напомним, действующий контракт немца с Барселоной рассчитан до лета 2025 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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