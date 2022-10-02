Мальорка - Барселона 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Испании

В рамках седьмого тура чемпионата Испании Барселона добыла минимальную победу над Мальоркой (1:0).

Единственный гол в матче забил нападающий каталонцев Роберт Левандовски. Польский форвард на 20-й минуте воспользовался передачей Фати и нанес голевой удар.

Хозяева поля во втором тайме создали несколько моментов, но забить не удалось. Барселона, в свою очередь, больше не удвоила преимущество.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Мальорка - Барселона:

Мальорка - Барселона 0:1

Гол: Левандовски, 20

Мальорка: Райкович - Маффео, Раильо, Вальент, Копете, Коста (Куфре, 77) - Санчес (Дани Родригес, 67), Ли Кан Ин, Руис де Галаррета (Лаго Джуниор, 85) - Баба, Мурики.

Барселона: тер Штеген - Бальде, Пике, Кристенсен, Альба (Роберто, 80) - Бускетс, Кессье (Педри, 67), Гави - Левандовски, Дембеле (Ферран Торрес, 80), Фати (Рафинья, 67).

Предупреждения: Кристенсен, Пике, Коста, Кессье, Бускетс, Вальент.

Источник: MEGOGO