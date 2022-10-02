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Футбол

Новый тренер Челси обсудит с Лукаку его будущее в клубе

Бельгиец хочет продолжить выступать за "нерадзурри".
Сегодня, 13:53
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images
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Форвард Интера Ромелу Лукаку может получить шанс проявить себя в Челси при Грэме Поттере. Об этом сообщает издание ESPN.

В конце сезона тренер лондонцев обсудит с форвардом его будущее в Челси. Лукаку очень хочет остаться в итальянском клубе на постоянной основе, но в нынешнем арендном соглашении нет ни опции, ни обязательства выкупа.

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В свою очередь Поттер готов пообщаться с бельгийцем и обсудить его перспективы в клубе, если футболист готов остаться в команде. Диалог между тренером и игроком состоится и в случае, если Интер не попытается выкупить нападающего следующим летом.

Пока неизвестно, смогут ли "нерадзурри", испытывающие серьезные финансовые проблемы, позволить себе трансфер Лукаку.

В текущем сезоне на счету Лукаку 1 гол и 1 ассист в 3 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ромелу Лукаку
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