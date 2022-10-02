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Лукаку может пропустить матч с Барселоной в Лиге чемпионов

Бельгиец полностью не восстановился от повреждения.
Сегодня, 09:50
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images
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Форвард Интера Ромелу Лукаку вряд ли примет участие в ближайших матчах.

"Я пессимистично настроен по поводу возможного участия Лукаку в игре с Сассуоло. Он усердно работает, но после нового обследования стало ясно, что он еще не в том состоянии, чтобы работать с остальной командой", – сказал главный тренер клуба Симоне Индзаги на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, бельгиец получил повреждение на тренировке в конце августа. В ближайшие две недели Интер сыграет с Барселоной, Сассуоло и Салернитаной.

На ISPORT также доступны видео голов и обзор матча Интер - Рома.

 

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