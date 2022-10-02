Лунин - в старте на матч против Осасуны

Украинцу дали шанс себя проявить в связи с травмой Тибо Куртуа.

В рамках 7 тура Ла Лиги Реал примет на своем поле Осасуну

Наставник мадридцев определился с составом на матч.

Среди 11-ки футболистов, которая выйдет на поле есть украинец Андрей Лунин.

Стоит сказать, что это вынужденная мера в связи с травмой Тибо Куртуа.

Матч Реал - Осасуна начнется в 22:00 по киевскому времени.