Лунин - в старте на матч против Осасуны
Украинцу дали шанс себя проявить в связи с травмой Тибо Куртуа.
Сегодня, 20:24
В рамках 7 тура Ла Лиги Реал примет на своем поле Осасуну
Наставник мадридцев определился с составом на матч.
Среди 11-ки футболистов, которая выйдет на поле есть украинец Андрей Лунин.
Стоит сказать, что это вынужденная мера в связи с травмой Тибо Куртуа.
Матч Реал - Осасуна начнется в 22:00 по киевскому времени.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин
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