Ювентус - Болонья 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

В рамках восьмого тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле разгромил Болонью.

Открыл счет в матче Костич, который забил на 24-й минуте. Болонья успела создать пару моментов до перерыва, но реализовать не смогла их.

Во втором тайме туринская команда довела счет до разгромного благодаря голам Влаховича и Милика. Болонья так и не сумела поразить ворота хозяев.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Болонья:

Ювентус - Болонья 3:0

Голы: Костич, 24, Влахович, 59, Милик, 62.

Ювентус: Щесны - Данилу, Бремер, Бонуччи, Алекс Сандро - Маккенни (Куадрадо, 60), Локателли (Миретти, 77), Рабио (Де Шильо, 77), Костич (Паредес, 60) - Милик (Кин, 81), Влахович.

Болонья: Скорупски - Де Сильвестри (Камбьясо, 61), Бонифаци, Соса, Ликояннис - Схаутен (Эбишер, 77), Домингес (Медель, 61) - Орсолини, Сориано (Фергюсон, 77), Сансоне (Виньято, 61) Арнаутович.

Предупреждение: … – Соса.

Источник: MEGOGO