Хави отреагировал на слухи о возвращении Месси в Барселону

Главный тренер Барселоны Хави поделился мнением о возможном возвращении Лионеля Месси.

По словам специалиста, он не считает правильным сейчас обсуждать потенциальный переход аргентинца в Барселону.

"Я желаю ему успехов, он мой друг. Но сейчас не лучшее время для того, чтобы это обсуждать. И ему мы оказываем этими разговорами медвежью услугу".

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"Пусть наслаждается временем в Париже – а там будет видно", - приводит слова Хави Barca Universal.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел 12 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил семь голов и выполнил восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта.