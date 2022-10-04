iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хави отреагировал на слухи о возвращении Месси в Барселону

Испанец просит не спекулировать на данную тему.
Сегодня, 07:44
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
0 0 0

Главный тренер Барселоны Хави поделился мнением о возможном возвращении Лионеля Месси.

По словам специалиста, он не считает правильным сейчас обсуждать потенциальный переход аргентинца в Барселону.

"Я желаю ему успехов, он мой друг. Но сейчас не лучшее время для того, чтобы это обсуждать. И ему мы оказываем этими разговорами медвежью услугу".

Читай также: Гвардиола назвал главное отличение Месси от Холанда

"Пусть наслаждается временем в Париже – а там будет видно", - приводит слова Хави Barca Universal.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел 12 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил семь голов и выполнил восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона хави ПСЖ Лионель Месси
0 0 0

Статьи по теме

Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Индзаги: Барселона не заслужила поражение от Баварии Индзаги: Барселона не заслужила поражение от Баварии
Футбол - футболом, но семья важнее: Роналду поделился трогательным снимком в кругу близких Футбол - футболом, но семья важнее: Роналду поделился трогательным снимком в кругу близких
Левандовски мог оказаться в Реале Левандовски мог оказаться в Реале
Помочь журналистам

Видео

Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Реал - Осасуна 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа09:52
Бывший тренер Ливерпуля может возглавить Ноттингем Форест
Лига Европы09:45
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Европа09:19
Индзаги: Барселона не заслужила поражение от Баварии
Европа08:59
Футбол - футболом, но семья важнее: Роналду поделился трогательным снимком в кругу близких
Европа08:28
Левандовски мог оказаться в Реале
Бокс08:06
Хэйни нацелен на бой с Ломаченко после реванша с Камбососом
Европа07:44
Хави отреагировал на слухи о возвращении Месси в Барселону
Европа07:22
Роналду определился со своим будущим в Манчестер Юнайтед
НБА01:04
Лидер обороны Оклахомы получил сотрясение мозга на тренировке
Украина00:41
Украина намерена совместно с Испанией и Португалией провести ЧМ-2030
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK