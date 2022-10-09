Названа причина отсутствия Зинченко в заявке Арсенала в двух последних матчах
Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко получил мышечное повреждение.
Из-за этой травмы 25-летний футболист был вынужден пропустить два последних матча "канониров" с Буде-Глимтом (3:0) в Лиге Европы и Ливерпулем (3:2) в английской Премьер-лиге.
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Как сообщил главный тренер лондонской команды Микель Артета, в ближайшие дни станет известно, насколько серьезное повреждение у игрока.
"У него очередное мышечное повреждение. Посмотрим, какой будет ситуация в следующие несколько дней", - приводит слова наставника "канониров" Mirror.
Недавно Зинченко восстановился после повреждения икроножной мышцы и успел провести один поединок с Тоттенхэмом в чемпионате Англии (3:1).
Всего в нынешнем сезоне украинец принял участие в шести матчах в составе Арсенала, отличившись одной результативной передачей.