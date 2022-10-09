Названа причина отсутствия Зинченко в заявке Арсенала в двух последних матчах

Украинец пропустил поединки "канониров" в Лиге Европы и чемпионате Англии.

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко получил мышечное повреждение.

Из-за этой травмы 25-летний футболист был вынужден пропустить два последних матча "канониров" с Буде-Глимтом (3:0) в Лиге Европы и Ливерпулем (3:2) в английской Премьер-лиге.

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Как сообщил главный тренер лондонской команды Микель Артета, в ближайшие дни станет известно, насколько серьезное повреждение у игрока.

"У него очередное мышечное повреждение. Посмотрим, какой будет ситуация в следующие несколько дней", - приводит слова наставника "канониров" Mirror.

Недавно Зинченко восстановился после повреждения икроножной мышцы и успел провести один поединок с Тоттенхэмом в чемпионате Англии (3:1).

Всего в нынешнем сезоне украинец принял участие в шести матчах в составе Арсенала, отличившись одной результативной передачей.