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Ювентус намерен приобрести лидера Лацио

"Зебры" нацелились на Сергея Милинковича-Савича.
Сегодня, 11:44
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Итальянский Ювентус намерен усилить линию центра поля.

"Зебры" хотят подписать хавбека Лацио Сергея Милинковича-Савича.

Читай также: Нападающий Ювентуса может перейти в клуб из чемпионата Бразилии

По сообщениям СМИ, сумма сделки может составить около 50 млн евро.

Если все получится, Ювентус покинет Вестон Маккенни, которым интересуются немецкие клубы

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