Ювентус намерен приобрести лидера Лацио
"Зебры" нацелились на Сергея Милинковича-Савича.
Сегодня, 11:44
Итальянский Ювентус намерен усилить линию центра поля.
"Зебры" хотят подписать хавбека Лацио Сергея Милинковича-Савича.
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По сообщениям СМИ, сумма сделки может составить около 50 млн евро.
Если все получится, Ювентус покинет Вестон Маккенни, которым интересуются немецкие клубы
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