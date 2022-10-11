Ювентус намерен приобрести лидера Лацио

Итальянский Ювентус намерен усилить линию центра поля.

"Зебры" хотят подписать хавбека Лацио Сергея Милинковича-Савича.

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По сообщениям СМИ, сумма сделки может составить около 50 млн евро.

Если все получится, Ювентус покинет Вестон Маккенни, которым интересуются немецкие клубы