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Стало известно, сможет ли Рюдигер сыграть в Эль Класико после жесткого столкновения с Трубиным

Защитник Реала и вратарь Шахтера разбили друг другу головы в матче Лиги чемпионов.
Сегодня, 20:05
Рюдигер забил гол ценой повреждения / Getty Images
Рюдигер забил гол ценой повреждения / Getty Images
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Защитник Реала Антонио Рюдигер вырвал для своей команды ничью в матче группового раунда Лиги чемпионов с Шахтером (1:1), но в моменте с забитым мячом столкнулся с голкипером Анатолием Трубиным, вследствие чего игроки разбили друг другу головы.

Как сообщает Marca, центрбеку мадридского клуба удалось избежать серьезного повреждения. В частности, кости черепа не пострадали.

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Тем не менее футболисту пришлось наложить 20 швов, и он пока не может открыть один глаз.

Несмотря на травму, предполагается, что Рюдигер, если получит разрешение от врачей, сможет принять участие в предстоящем Эль Класико с Барселоной, которое состоится в воскресенье, 16 октября. Ожидается, что защитник выйдет на поле в поединке с каталонцами в защитной маске.

Напомним, что на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Шахтер - Реал (1:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Барселона шахтер Эль Класико Реал Мадрид Антонио Рюдигер Анатолий Трубин
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Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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