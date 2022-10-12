Стало известно, сможет ли Рюдигер сыграть в Эль Класико после жесткого столкновения с Трубиным

Защитник Реала Антонио Рюдигер вырвал для своей команды ничью в матче группового раунда Лиги чемпионов с Шахтером (1:1), но в моменте с забитым мячом столкнулся с голкипером Анатолием Трубиным, вследствие чего игроки разбили друг другу головы.

Как сообщает Marca, центрбеку мадридского клуба удалось избежать серьезного повреждения. В частности, кости черепа не пострадали.

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Тем не менее футболисту пришлось наложить 20 швов, и он пока не может открыть один глаз.

Несмотря на травму, предполагается, что Рюдигер, если получит разрешение от врачей, сможет принять участие в предстоящем Эль Класико с Барселоной, которое состоится в воскресенье, 16 октября. Ожидается, что защитник выйдет на поле в поединке с каталонцами в защитной маске.

Напомним, что на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Шахтер - Реал (1:1).