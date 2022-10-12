"Зашили, забинтовали": Трубин показал последствия столкновения с Рюдигером в матче с Реалом

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин показал последствия столкновения с защитником Реала Антонио Рюдигером в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, который завершился вничью 1:1.

На последний секундах встречи в эпизоде с забитым мячом мадридцев автор гола и вратарь "горняков" разбили друг другу головы.

"Эмоций после вчерашнего матча много. Но больше всего у меня сейчас благодарности. Спасибо всем, кто написал "Как ты?", "Как самочувствие?" и подобные вопросы.

Сразу скажу, что чувствую себя хорошо. Зашили, забинтовали. Практически как новенький. Фото как подтверждение.

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Благодарю всех болельщиков на стадионе, у телевизоров, в соцсетях, всюду. Если бы была Лига болельщиков, вы бы уже ее выиграли. Ваша поддержка очень много значит для нас.

Спасибо всем, кто сейчас работает на нашу общую главную победу - победу нашей страны. ВСУ, волонтеры, все люди, которые стоят, держатся, донатят и никогда не сдаются, потому что украинцы! Мы обязательно победим. Еще раз спасибо", - написал Трубин в Instagram.

Напомним, что на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Шахтер - Реал (1:1).