Форвард Брентфорда подвергся расистским оскорблениям после победного дубля в ворота Брайтона

Игрок в своих социальных сетях продемонстрировал лицо своего "поклонника".

В пятницу, 14 октября, в рамках одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги сошлись Брентфорд и Брайтон. Встреча получилась достаточно жаркой, особенно после столкновения игроков у кромки поля, которое переросло в конфронтацию главных тренеров Томаса Франка и Роберто Де Дзерби.

Итоговую победу забрали себе "пчелы", благодаря дублю в исполнении Айвена Тоуни. За свою результативность 26-летнему англичанину "прилетело" в социальных сетях.

На следующий день Тоуни у себя в Twitter опубликовал пост, в котором он оставил скриншот расистского сообщения, которое он получил под конец игры.

"Я даже не собирался это постить, но я проснулся злым", - подписал пост футболист.

I wasn’t even going to post this but I woke up angry… pic.twitter.com/2MhjRO05rr — Ivan Toney (@ivantoney24) October 15, 2022

В комментариях к посту подписчики игрока заметили, что это не первый подобный случай при участии данного человека.

Победа позволила Брентфорду подобраться к Брайтону на расстояние одного очка. Теперь команда Томаса Франка занимает восьмое место. При этом у "чаек" есть еще игра в запасе.