iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард Брентфорда подвергся расистским оскорблениям после победного дубля в ворота Брайтона

Игрок в своих социальных сетях продемонстрировал лицо своего "поклонника".
Сегодня, 16:02
Айвен Тоуни в окружении одноклубников / Getty Images
Айвен Тоуни в окружении одноклубников / Getty Images
0 0 0

В пятницу, 14 октября, в рамках одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги сошлись Брентфорд и Брайтон. Встреча получилась достаточно жаркой, особенно после столкновения игроков у кромки поля, которое переросло в конфронтацию главных тренеров Томаса Франка и Роберто Де Дзерби.

Итоговую победу забрали себе "пчелы", благодаря дублю в исполнении Айвена Тоуни. За свою результативность 26-летнему англичанину "прилетело" в социальных сетях.

На следующий день Тоуни у себя в Twitter опубликовал пост, в котором он оставил скриншот расистского сообщения, которое он получил под конец игры.

"Я даже не собирался это постить, но я проснулся злым", - подписал пост футболист.

В комментариях к посту подписчики игрока заметили, что это не первый подобный случай при участии данного человека.

Победа позволила Брентфорду подобраться к Брайтону на расстояние одного очка. Теперь команда Томаса Франка занимает восьмое место. При этом у "чаек" есть еще игра в запасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд АПЛ Брайтон
0 0 0

Статьи по теме

Зинченко рискует пропустить ближайший матч против Лидса Зинченко рискует пропустить ближайший матч против Лидса
Эвертон Миколенко заинтересован в покупке бразильского защитника Эвертон Миколенко заинтересован в покупке бразильского защитника
Игрока Манчестер Юнайтед арестовали по подозрению в нарушении условий залога Игрока Манчестер Юнайтед арестовали по подозрению в нарушении условий залога
Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз на матч 16.10.2022 Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз на матч 16.10.2022
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

Европа18:02
Манчестер Юнайтед и ПСЖ поборятся за нападающего Интера
Бокс18:00
Бокс: расписание боев
Европа17:41
Зинченко рискует пропустить ближайший матч против Лидса
Европа17:36
Эвертон Миколенко заинтересован в покупке бразильского защитника
Футбол17:24
Футболист Днепра-1 перенес операцию
Европа17:04
Хави: Атмосфера Эль Класико возбуждает меня в сексуальном плане
Бокс16:57
Хэйни: Камбосос собирается выйти в ринг и надавить на газ до отказа
Бокс16:29
Джойс предположил, почему сорвался бой Фьюри с Джошуа
Европа16:22
Игрока Манчестер Юнайтед арестовали по подозрению в нарушении условий залога
16:05
На ISPORT.ua открыта вакансия редактора новостной ленты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK