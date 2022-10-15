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Зинченко рискует пропустить ближайший матч против Лидса

Украинский защитник Арсенала продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения.
Сегодня, 17:41
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
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Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о состоянии здоровья защитника Александра Зинченко, который уже пропустил несколько матчей из-за мышечного повреждения.

По словам наставника "канониров", он не уверен, что украинец сможет принять участие в ближайшем поединке чемпионата Англии против Лидса.

"Участие Зинченко под вопросом? Думаю, да. Что касается Алекса, то я не знаю. Он еще не был на поле. Поэтому нам нужно немного успокоиться", - приводит слова Артеты Football London.

Читай также: Названа причина отсутствия Зинченко в заявке Арсенала в двух последних матчах

Напомним, что украинский защитник последний раз выходил на поле 1 октября в дерби с Тоттенхэмом (3:1).

Всего в нынешнем сезоне Зинченко принял участие в шести матчах в составе Арсенала, отличившись одной результативной передачей.

Матч 11-го тура английской Премьер-лиги Лидс - Арсенал состоится в воскресенье, 16 октября, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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