Президент Марселя отреагировал на слухи о возможном подписании Роналду

Президент Марселя Пабло Лонгория поделился мнением о возможном подписании нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

По словам функционера, клуб не интересуется услугами 37-летнего португальского футболиста.

"Нас всегда впутывают в истории. В футболе все предельно ясно: ты живешь по средствам, соблюдая экономический баланс. Нужно стремиться к лучшему, стараться усилить команду, но при этом сохраняя финансовую стабильность. Делать это в 2022 году как никогда важно".

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"Поэтому мой ответ: мы далеки от этого. К тому же нам больше нужны командные игроки", - приводит слова президента RMC Sport.

В нынешнем сезоне Роналду провел 12 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что португалец склоняется к разрыву контракта с английским клубом.