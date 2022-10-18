Симеоне отреагировал на слухи о потенциальном подписании Роналду в Атлетико
Наставник "матрасников" категорично ответил на вопрос журналиста.
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.
По словам специалиста, он никогда не был заинтересован в подписании 37-летнего футболиста.
"Я никогда не общался с Роналду по поводу возможного трансфера, никогда. Не вижу Роналду игроком Атлетико так же, как себя тренером Реала", - приводит слова Симеоне Фабрицио Романо в Twitter.
Напомним, что летом была информация о том, что мадридский клуб хочет подписать Роналду по просьбе Симеоне.
Ранее сообщалось, что Роналду повторил свой худший результат в голосовании на Золотой Мяч.