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Симеоне отреагировал на слухи о потенциальном подписании Роналду в Атлетико

Наставник "матрасников" категорично ответил на вопрос журналиста.
Сегодня, 11:27
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

По словам специалиста, он никогда не был заинтересован в подписании 37-летнего футболиста.

"Я никогда не общался с Роналду по поводу возможного трансфера, никогда. Не вижу Роналду игроком Атлетико так же, как себя тренером Реала", - приводит слова Симеоне Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что летом была информация о том, что мадридский клуб хочет подписать Роналду по просьбе Симеоне.

Ранее сообщалось, что Роналду повторил свой худший результат в голосовании на Золотой Мяч.

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