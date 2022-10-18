Симеоне отреагировал на слухи о потенциальном подписании Роналду в Атлетико

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

По словам специалиста, он никогда не был заинтересован в подписании 37-летнего футболиста.

"Я никогда не общался с Роналду по поводу возможного трансфера, никогда. Не вижу Роналду игроком Атлетико так же, как себя тренером Реала", - приводит слова Симеоне Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что летом была информация о том, что мадридский клуб хочет подписать Роналду по просьбе Симеоне.

Ранее сообщалось, что Роналду повторил свой худший результат в голосовании на Золотой Мяч.