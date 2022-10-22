Эвертон - Кристал Пэлас 3:0: обзор матча и результат игры 22.10.2022

На Гудисон Парк в рамках тринадцатого тура Английской Премьер-лиги сошлись Эвертон и Кристал Пэлас. Встреча завершилась разгромной победой "ирисок" со счетом 3:0.

Первый гол был забит уже на 11-й минуте поединка Домиником Калверт-Льюином. Во втором тайме Энтони Гордон удвоил преимущество хозяев поля не без помощи Виталия Миколенко: именно украинский фулбек нанес удар по воротам Висенте Гуаиты, после чего англичанин добил мяч в пустой угол. Завершил же разгром соперника Дуайт МакНил.

Победа позволила Эвертону не только прервать серию из трех поражений подряд, но и подняться на 11-е место таблицы АПЛ, обойдя как раз-таки "орлов" за счет дополнительных показателей - у обоих коллективов по 13 очков (но у КП есть матч в запасе).

Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас 13-го тура АПЛ

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 9 - 9

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 16 - 14

Атаки: 128 - 103

Эвертон - Кристал Пэлас 3:0

Голы: Калверт-Льюин, 11, Гордон, 63, МакНил, 84.

Эвертон: Пикфорд - Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко - Ивоби, Гуйе (Дэвис, 86), Онана (Гарнер, 78) - Гордон (Дукуре, 86), Калверт-Льюин (Мопе, 78), Грэй (МакНил, 73).

Кристал Пэлас: Гуаита - Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл - Айю (Эбиовей, 75), Миливоевич (Шлюпп, 62), Эзе - Олисе (Матета, 62), Эдуар, Заа.

Предупреждения: Тарковски, Грэй, Гарнер - Заа, Гехи, Шлюпп, Матета.